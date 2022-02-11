ООО «Энергокомфорт». Карелия» не имеет отношения к жалобе петрозаводчанки на энергоснабжающую организацию

Недавно в социальных сетях петрозаводчанка пожаловалась на поведение сотрудницы энергоснабжающей организации. В связи с опубликованной на информационном сайте «Карелinform» новости о неподобающем поведении женщины, ООО «Энергокомфорт». Карелия» провели проверку.

«Мы провели служебную проверку, наши сотрудники не имеют отношения к этому инциденту. Дополнительно была организована разъяснительная беседа по соблюдению стандарта качества обслуживания клиентов. У каждого из сотрудников ООО «Энергокомфорт». Карелия» есть удостоверение, его обязательно предъявляют при обходе, и мы никогда не снимаем и не фотографируем жильцов, фиксируем только показания счетчиков», — прокомментировал ситуацию директор по сбытовой деятельности ООО «Энергокомфорт». Карелия».