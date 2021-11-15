ООО «Энергокомфорт». Карелия» списывает пени

С 13 по 24 декабря ООО «Энергокомфорт». Карелия» проводит акцию – при оплате счетов за ноябрь включительно клиентам списывают пени.

Акция действует только для физических лиц, принять участие в ней могут жители Петрозаводска и поселка Кварцитный, у которых нет задолженности, находящейся на взыскании в судебном порядке.

Для списания пени необходимо предъявить оплаченную квитанцию специалисту Центра Обслуживания Клиентов, расположенного по адресу ул. Кирова, 49а.

Не упустите момент – погасите задолженность за услуги электроснабжения перед Новым годом с приятным бонусом. Встречайте 2022 год без долгов! Подробную информацию можно узнать по телефону 56-04-31.