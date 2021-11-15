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ООО «Энергокомфорт». Карелия» списывает пени

Новости. Общество
16:33, 10 Декабря 2021
фото: © РКС Энергокомфорт

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С 13 по 24 декабря ООО «Энергокомфорт». Карелия» проводит акцию – при оплате счетов за ноябрь включительно клиентам списывают пени.

Акция действует только для физических лиц, принять участие в ней могут жители Петрозаводска и поселка Кварцитный, у которых нет задолженности, находящейся на взыскании в судебном порядке.

Для списания пени необходимо предъявить оплаченную квитанцию специалисту Центра Обслуживания Клиентов, расположенного по адресу ул. Кирова, 49а.

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