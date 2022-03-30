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ООО «КЭО» продолжает выполнять свою инвестпрограмму

Новости. Общество
16:30, 12 Апреля 2022
фото: © ООО «КЭО»

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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «КЭО» планирует строительство мусороперегрузочных площадок в районах Карелии.

Это решение позволит закрыть 15 ныне действующих полигонов для захоронения отходов после ввода в эксплуатацию Экотехнопарка — мусоросортировочного комплекса и современного, отвечающего всем требованиям промышленного объекта по переработке отходов.

С целью сокращения расходов на транспортирование, упрощения логистики транспортировки ТКО региональный оператор разработал схему сбора с использованием мусороперегрузочных площадок в районах Карелии. Предлагаемое региональным оператором техническое решение по использованию мусороперегрузочных площадок предполагает внедрение двукомпонентного сбора ТКО: в населенных пунктах будут одновременно устанавливаться контейнеры для сбора смешанных отходов и контейнеры для вторичных материальных ресурсов (пластик, бумага, стекло, металл). Транспортирование ТКО и вторичных материальных ресурсов (ВМР) будет осуществляться раздельно.

ТКО из удаленных населенных пунктов будут свозиться на мусороперегрузочную площадку вне населенных пунктов, уплотнятся в пресскомпакторах (отдельно ТКО и отдельно вторичные материальные ресурсы), а далее прессконтейнеры, с уплотнением объема от 2 до 10 раз, с помощью мультилифтов с прицепом и повезут в места последующей обработки.

Также региональным оператором ООО «КЭО» предлагается установка на мусороперегрузочных площадках шредеров для измельчения крупногабаритных отходов (КГО).

В Республике Карелия важнейшим объектом обработки отходов является создающийся по договору концессии Экотехнопарк, благодаря которому будут закрыты 15 технически устаревших полигонов для захоронения отходов в районах Карелии. Ввод в эксплуатацию Экотехнопарка запланирован на 2024 год.

В конце декабря региональный оператор получил участок земли в Питкярантском муниципальном районе вблизи поселка Импилахти согласно Распоряжению Главы Республики Карелия с целью строительства социально и экономически значимого для населения района объекта. Планируется строительство производственной площадки с элементами обработки (сортировки) и перегрузки, без полигона для захоронения отходов. В данное время заканчиваются проектно-изыскательские работы, приобретена сортировочная линия.

Кроме того, продолжается работа по расширению зоны охвата коммунальной услугой по обращению с ТКО тех населенных пунктов, куда ранее мусоровоз вообще не приезжал. Острой проблемой является нехватка организованных мест накопления ТКО, а также большая удаленность и отсутствие дорожной инфраструктуры в некоторых малочисленных деревнях и поселках.  Подъездные пути к населенным пунктам зачастую не соответствуют нормативным требованиям для движения большегрузной спецтехники. Помимо этого, расходы на транспортирование весьма велики в результате большой удаленности населенных пунктов от мест размещения (захоронения) твердых коммунальных отходов (ТКО).

В планах ООО «КЭО» дальнейшее повышение качества услуг по обращению с отходами, охват новых населенных пунктов, увеличение количества мест для раздельного сбора отходов и создание комфортных условий для потребителей при накоплении и транспортировки твердых коммунальных отходов.

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