ООО "Кит.СЛК": расценки на печать агитационных материалов

ООО "Кит.СЛК" публикует расценки на печать агитационных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью "Кит.СЛК", ИНН 1003103253, Юр. адрес: 186220, Республика Карелия, Кондопожский район, г. Кондопога, пр. Калинина, дом 7, квартира 27 публикует сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета Сортавальского городского поселения первого созыва в период избирательной кампании, которые состоятся 08 ноября 2020 года.