ООО «КРЦ» вручили подарочные сертификаты своим абонентам

ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» подвели итоги акции «Выгодный платеж».

ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» подвели итоги акции «Выгодный платеж». Победителями стали 30 абонентов, выбранные с помощью генератора случайных чисел. Для участия в акции необходимо было внести предоплату за услуги водоснабжения и водоотведения. Всего в акции приняли участие 252 абонента.

Петрозаводчане должны ООО «КРЦ» за коммунальные услуги 408 млн. 715 тыс. рублей, это значит, что должниками являются более 98 тысяч лицевых счетов. Акция стала отличной возможностью погасить долги и получить приз — подарочный сертификат в один из торговых центров города. А деньги, которые потребители заплатили авансом, конечно же зачтут за оплату услуг водоснабжения и водоотведения в декабре.

АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» поздравляют своих абонентов с наступающим Новым годом и желают, чтобы 2022 год петрозаводчане встретили без долгов»!