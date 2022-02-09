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ООО "Редакция ПТЗ" публикует расценки на подготовку и публикацию агитационных материалов

Новости. Общество
23:50, 09 Февраля 2022

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Общество с ограниченной ответственностью «Редакция ПТЗ» публикует расценки на услуги по подготовке и размещению агитационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – на сайте Столица на Онего https://stolicaonego.ru/ на выборах в органы местного самоуправления Республики Карелия, назначенных на 20 марта 2022 года.

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