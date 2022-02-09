ООО "Редакция ПТЗ" публикует расценки на подготовку и публикацию агитационных материалов

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция ПТЗ» публикует расценки на услуги по подготовке и размещению агитационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – на сайте Столица на Онего https://stolicaonego.ru/ на выборах в органы местного самоуправления Республики Карелия, назначенных на 20 марта 2022 года.
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Место размещения
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1200*110
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1200*110
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465*70
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465*70
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25 000
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300*250
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300*250
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400*180
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400*180
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31 000
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250*250
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250*250
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425*132
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425*132
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26 000
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300*250
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425*132
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24 000
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Площадка № 5
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250*250
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300*250
|
425*132
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425*132
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24 000
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Площадка № 6
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250*250
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250*250
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425*132
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425*132
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24 000
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Площадка № 7
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250*250
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250*250
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425*132
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425*132
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23 000
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Площадка № 8
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468*60
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468*60
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425*132
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425*132
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17 000
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Площадка № 9
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250*250
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250*250
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425*132
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425*132
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20 000
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Площадка № 10
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580*140
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580*140
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425*132
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425*132
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26 000
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Площадка № 11
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240*400
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240*400
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425*132
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425*132
|
21 000
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Площадка № 12
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468*60
|
468*60
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425*132
|
425*132
|
14 000
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Площадка № 13
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250*250
|
250*250
|
425*132
|
425*132
|
16 000
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Площадка № 14
|
300*250
|
300*250
|
400*180
|
400*180
|
10 000
|
Площадка № 15
|
1200*110
|
1200*110
|
465*70
|
465*70
|
18 000
Текстовая реклама
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Услуга
|
Место размещения
|
Описание
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Цена размещен, руб.
|
Размещение информационного материала до 3000 знаков
|
Лента новостей
|
без выделения на главной странице
|
7 500
|
Лента новостей
|
с выделением (фото) на главной странице
|
9 500
|
Лента новостей - закрепление на сутки
|
закрепление новости в топе новостей
|
11 500
|
Размещение анонса новости или статьи
|
Слайдер - закрепление на сутки
|
закрепление новости или статьи в топе
|
12 000
|
Размещение информационного материала свыше 2500 знаков
|
Аналитика (Политкухня, Капитал, Обществоведение, Тема недели)
|
с фиксацией на главной странице в течение недели
|
21 000
|
Аналитика (Политкухня, Капитал, Обществоведение, Тема недели)
|
с фиксацией на главной странице в течение 3-х дней
|
15 000
|
Размещение информационного материала свыше 2500 знаков
|
Чтиво Личное мнение, Частная жизнь,
|
с фиксацией на главной странице в течение недели
|
21 000
|
Чтиво Личное мнение, Частная жизнь,
|
с фиксацией на главной странице в течение 3-х дней
|
15 000
|
Медиа
|
размещение видео формата
|
9 000
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