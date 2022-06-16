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ООО «Редакция ПТЗ»: расценки на публикацию агитационных материалов

Новости. Экономика
17:40, 23 Июня 2022

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ООО «Редакция ПТЗ» публикует расценки на публикацию агитационных материалов.

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция ПТЗ» публикует расценки (в валюте Российской Федерации) на услуги по подготовке и размещению агитационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» — на сайте «Столица на Онего»  https://stolicaonego.ru на выборах главы Республики Карелия, назначенных на 11 сентября 2022 года.

Сайт «Столица на Онего»
https://stolicaonego.ru

Расценки действительны с даты опубликования. НДС нет.

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