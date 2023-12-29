ООО РА «ВизАрт»: расценки на агитационные материалы

Общество с ограниченной ответственностью РА «ВизАрт» готово оказать услуги по изготовлению агитационных материалов на президентских выборах.

В соответствии с п. 11 ст. 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» Общество с ограниченной ответственностью РА «ВизАрт» ИНН 1001265347 уведомляет о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента России, назначенных на 15-17 марта 2024 года.

Баннер 440 гр, размер 6х3 м – 6300 руб./шт.

Пленка для призм, размер 6х3 – 7500 руб./шт.

Бэклит для с/ф – 2052 руб.

Баннер для с/ф – 756 руб.

Emai: anna@vizart-ptz.ru

т.: (8142) 76-17-75, 8 (921) 726 02 75