«Срезают лазером сосули»: проверили, насколько опасно ходить по тротуарам в центре Петрозаводска

Фотокорреспондент «Столицы на Онего» прошлась по центральным улицам Петрозаводска в поиске потенциально опасных сосулек. Результат удивил.

Новости о сосульках в Петрозаводске — во всех соцсетях. Но так ли все плохо, как пишут анонимные каналы? Мы решили проверить лично. Фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова прошлась по улицам Гоголя и Энгельса, а также площади и проспекту Ленина в Петрозаводске, чтобы осмотреть крыши домов на предмет наличия сосулек.

Результат ее приятно удивил. Выяснилось, что большинство кровель очищены от ледяных сталактитов и не представляют серьёзной угрозы для горожан.

Единственную сосульку крупных размеров наш фотокор обнаружила на доме № 36 по улице Гоголя.

При этом обходить опасный участок весьма непросто — узкая пешеходная дорожка, ведущая вдоль здания, завалена снегом и кусками льда, которые уже упали на землю.

Между тем в соседних дворах сосульки сосредоточены в основном на водостоках и балконах, поэтому не представляют опасности для жизни и здоровья горожан.

И как тут не вспомнить прекрасное стихотворение Павла Шапчица, написанное после слов Валентины Матвиенко в 2010 году о тех самым «сосулях» (а не сосульках). Напомним, экс-губернатор Санкт-Петербурга обратилась к учёным с призывом создать метод очистки крыш от сосулек. «Срезать лазером или паром сосули. Если учёные Петербурга разведут руки и скажут, что сосули можно только ломом сбивать, то будем сбивать ломом», — сказала тогда губернатор. После этого служба русского языка РАН (Российской академии наук) признала слова «сосулька» и «сосуля» равнозначными вариантами. А в интернете появились шутки на этот счет. Апогеем стало стихотворение, которое начинается так:

Срезают лазером сосули,

В лицо впиваются снежины.

До остановы добегу ли,

В снегу не утопив ботины?..

В общем, в Петрозаводске сосули, они же сосульки сбивают не лазером, но сбивают, что уже хорошо.

