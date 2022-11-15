Опасная изморозь накроет Карелию в выходные

Изморозь грозит республике обрывом ЛЭП и линий связи.

МЧС Карелии предупреждает о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. По информации Карельского Гидрометцентра, с 26 по 28 ноября местами по республике ожидается изморозь.

Под действие неблагоприятного явления может попасть все районы Карелии.

Как отметили в МЧС республики, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением ЛЭП и линий связи.

Рекомендуется: не оставлять транспортные средства и держаться в стороне от линий электропередач и слабоукрепленных конструкций; не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; приостановить работы на высоте; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.