Опасная крупа была найдена в детском саду райцентра Карелии

Суд вынес предупреждение предприятию, поставившему крупу с истекшим сроком годности в детский сад Лахденпохьи, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В апреле 2021 года сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора провели плановую выездную проверку детского сада в Лахденпохье.

В ходе проверки в складском помещении были обнаружены крупы и зернобобовые культуры с истекшим сроком декларации о соответствии. Таким образом, не было подтверждено соответствие круп требованиям качества и безопасности.

В адрес местного предприятия — поставщика был составлен протокол об административном правонарушении.

Арбитражный суд Республики Карелия рассмотрел протокол и 18 апреля вынес решение о привлечении предприятия из Лахденпохьи к административной ответственности, назначив ему наказание в виде предупреждения.