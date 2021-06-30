Опасная промоина образовалась у пешеходного мостика в Петрозаводске

На улице Мерецкова на велодорожке, у пешеходного мостика через ручей, образовалась большая промоина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В дежурную службу Петрозаводска сообщили, что на улице Маршала Мерецкова, где проходит мост Лобановский, под мостом через реку Лососинка (со стороны пр. Александра Невского), на велодорожке, у пешеходного мостика через ручей, образовалась большая промоина во всю ширину переправы.

Информация об опасном провале передана начальнику управления городского хозяйства. Горожан просят быть осторожными.