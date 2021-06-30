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30.06.2021 18:20

Опасная промоина образовалась у пешеходного мостика в Петрозаводске

Новости. Происшествия
14:00, 01 Июля 2021
фото: ЕДДС Петрозаводска

На улице Мерецкова на велодорожке, у пешеходного мостика через ручей, образовалась большая промоина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В дежурную службу Петрозаводска сообщили, что на улице Маршала Мерецкова, где проходит мост Лобановский, под мостом через реку Лососинка (со стороны пр. Александра Невского), на велодорожке, у пешеходного мостика через ручей, образовалась большая промоина во всю ширину переправы.

Информация об опасном провале передана начальнику управления городского хозяйства. Горожан просят быть осторожными.

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Комментарии

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Никита
2021-07-01 15:07:29
Настроили бездари , всё разваливается и плывёт .
Гость
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