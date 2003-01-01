«Опасно для души»: в Карельской епархии предостерегли от празднования Хеллоуина

В РПЦ порекомендовали не связываться с тёмными силами в канун Дня всех святых.
Русская православная церковь рекомендует «остерегаться тёмных игр» в канун Дня всех святых. Об этом заявили в Информационном отделе Петрозаводской и Карельской епархии.
— В последнее время стало модно проводить мероприятия, где участники наряжаются в костюмы бесов, языческих божков и разных мифических существ. Церковь предупреждает: игры с нечистой силой могут быть очень опасны как для души, так и для тела. (…) Участвуя в сатанинских культах, даже если это кажется просто шуткой, человек добровольно приобщается к злу, — написали там.
По мнению священнослужителей, увлечение оккультизмом способно привести к развитию психических расстройств и распаду семей.
Напомним, Хеллоуин, или канун Дня всех святых — международный праздник, зародившийся в культуре древних кельтов. Начиная с ХIХ века ежегодно отмечается в странах Западной Европы, США и Канаде в ночь с 31 октября на 1 ноября. Считается, что в это время граница между мирами живых и мёртвых становится тоньше, и духи приходят на Землю.
Широкое распространение в современной массовой культуре получил благодаря влиянию американского кинематографа. В России Хеллоуин начали праздновать с конца 1990-х годов — традиционно в этот вечер проводятся тематические вечеринки, атрибутами которых становятся «Светильник Джека» (тыква-фонарь с вырезанным лицом и свечой внутри), скелеты, паутины, чёрные кошки, летучие мыши и прочие вещи, связанные с мистикой и потусторонним миром.