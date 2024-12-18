Движение ограничено и опасность угрожает водителям на обледеневшей в двух местах дороге в Петрозаводске

Дорога обледенела в двух местах в Петрозаводске из-за разлившейся воды.

Госавтоинспекция Петрозаводска предупредила водителей об опасности и ограничении движения.

Как сообщили в дорожной полиции, на улице Университетской разлилась вода. Это произошло со стороны ул. Университетской, на пересечении пр. Лесного с ул. Чапаева.

Вода течёт по Лесному проспекту в сторону ТЦ «Лемана Про».

В связи с отрицательной температурой воздуха проезжая часть обледенела.

Кроме того, на Пряжинском шоссе, в районе пересечения Пряжинского шоссе и ул. Транспортной, вблизи железнодорожного переезда тоже разлилась вода на проезжую часть. Дорога обледенела, что создаёт угрозу безопасности дорожного движения.



В Госавтоинспекции попросили водителей быть внимательными при проезде данного участка дороги, искать пути объезда.

Ведутся работы по устранению разлившейся воды и её последствий.

«Будьте внимательны!» — предупредили в источнике.