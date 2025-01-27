«Опасно для жизни»: спасатели проверили лёд на Онежском озере возле Петрозаводска

Ледяной покров на Онего установился лишь в нескольких заливах.

Спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда КРПСС изучили ледовую обстановку в Петрозаводской губе Онежского озера и категорически не рекомендовали выезжать на лёд Онего вблизи карельской столицы.

Как выяснилось в ходе разведки, в прибрежной зоне имеются спаянные торосы, в самом де заливе лёд достаточно тонкий, менее 5 см.

«Использовать какую-либо технику на льду (мотособаку, снегоход и т. д.) опасно для жизни. Также спасатели не рекомендуют пеший выход на лёд», — отметили в Госкомитете.

Граница льда заканчивается на линии от Сайнаволока до Ивановских островов, дальше простирается открытая вода.

В Госкомитете ещё раз напомнили гостям и жителям Петрозаводска о необходимости соблюдения мер безопасности при выходе на водоёмы в зимнее время года, а также телефон, по которому необходимо звонить в случае возникновения чрезвычайной ситуации — 112.