Опасное молоко поставили в детский сад в Карелии

Россельхознадзор выявил поставку в дошкольное учреждение Сегежи фальсифицированного молока.

В ходе мониторинга правильности оформления ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий» Североморским межрегиональным управлением Россельхознадзора было установлено, что в адрес детского сада от карельского поставщика в марте 2021 года поступила партия молока. Оптовику партия была направлена от производителя из Краснодарского края, сообщили ведомстве.

Анализ ветеринарных сопроводительных документов в системе показал, что производителем молока был незаконно продлен срок годности продукции — с изначального окончания срока годности 20 декабря 2020 года до 10 июня 2021 года.

Выявленные несоответствия в системе «Меркурий» послужили основанием для отбора проб для исследования в Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории. По результатам экспертиз в молоке обнаружили растительные жиры (бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин), не заявленные производителем в составе продукта. Это свидетельствует о фальсификации продукции жирами немолочного изготовления.

Управление Россельхознадзора возбудило дело об административном правонарушении. Действие декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов было прекращено. Производитель молока оштрафован на 150 тысяч рублей.

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