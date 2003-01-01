Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией

В небе нал Ленобластью нависла угроза атаки беспилотников.

В воздушном пространстве Ленинградской области объявлена опасность БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

— Возможно понижение скорости мобильного интернета, — добавил он.

Напомним, последняя атака дронов ВСУ на Ленобласть была отражена ночью 12 сентября. Тогда в регионе сбили более 30 беспилотников, осколки которых упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Кроме того, в порту Приморска произошло возгорание судна и насосной станции, а в авиагавани «Пулково» на протяжении 7 часов действовали ограничения на приём и вылет воздушных судов.