Опасную яму устранили в районе Петрозаводска

Об этом сообщили в региональном госпаблике.

Яму на проезжей части на улице Чапаева устранили под нижним чапаевским путепроводом. Об этом сообщили в паблике Республика Карелия.

Об опасной ранее сообщил горожанин через платформу обратной связи в администрацию Петрозаводска. Дефект устранили в короткие сроки. Петрозаводчанам посоветовали о назревших вопросах сообщать в ПОС.