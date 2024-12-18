Опасную яму устранили в районе Петрозаводска

Об этом сообщили в региональном госпаблике.
Яму на проезжей части на улице Чапаева устранили под нижним чапаевским путепроводом. Об этом сообщили в паблике Республика Карелия.
Об опасной ранее сообщил горожанин через платформу обратной связи в администрацию Петрозаводска. Дефект устранили в короткие сроки. Петрозаводчанам посоветовали о назревших вопросах сообщать в ПОС.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание