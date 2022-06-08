Опасную плитку заменили в благоустроенном три года назад парке в райцентре Карелии

После вмешательства общественников и прокуратуры власти Суоярви заменили некачественную плитку на лестнице, ведущей к парку «Сувилахти».

В Суоярви завершились работы по укладке новой безопасной плитки на лестнице, ведущей к парку «Сувилахти». В 2018 году проект парка площадью 3,5 га стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Однако спустя год после торжественного открытия местные жители пожаловались на некачественную плитку, которой был облицован лестничный марш, сообщили в ОНФ в Карелии.

«Люди пожаловались на скользкую плитку. Мы приехали в Суоярви и попытались пройти по лестнице в ненастную погоду. Это было не очень просто, так как можно было легко поскользнуться. Мы зафиксировали ГОСТ используемой плитки – она оказалась для внутренних работ. По нашему обращению прокуратура провела проверку и подтвердила выявленные нарушения при облицовке лестницы. Главе администрации Суоярвского района было внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства», – рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» в Республике Карелия Анна Лопаткина.

Спустя три года после открытия парка «Сувилахти» районная администрация нашла деньги на замену опасной плитки на тротуарную. Работы начались в мае нынешнего года и на днях завершились.

«Власти заверили нас, что новая плитка соответствует всем требованиям, которые предъявляются к наружным работам. Такой плиткой облицовывают тротуары. Мы рекомендовали им обсудить с подрядчиком увеличение сроков гарантийных обязательств для проверки качества проделанных работ», – добавила Лопаткина.

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