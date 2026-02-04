Опасные осколки до сих пор не убраны на остановочном комплексе у автовокзала

Павильон был разбит, однако городские власти до сих пор не устранили последствия случившегося.
Остановка общественного транспорта рядом с автовокзалом на улице Чапаева (по направлению в центр города) серьёзно повреждена в результате действий хулиганов.
Фотографии испорченного павильона появились в популярном городском сообществе «Подслушано в ПТЗ». На снимках видны серьёзные повреждения: в панелях из оргстекла зияют дыры, а с одной стороны крупный осколок стекла опасно свисает, создавая прямую угрозу для прохожих.
В комментариях под публикацией первый заместитель главы администрации Петрозаводска Михаил Ершов оперативно отреагировал и пообещал, что опасные фрагменты будут убраны — комментарий был оставлен в 19 часов 4 февраля.
Почти за сутки с момента публикации поста ситуация не изменилась. На 13-30 5 февраля оставшиеся осколки по-прежнему не убраны, а повреждённая конструкция продолжает угрожать жителям и гостям города.
Информации о сроках полноценного ремонта остановки или о том, будет ли он проведён, до сих пор нет. Между тем, павильон остаётся в аварийном состоянии, демонстрируя не только последствия хулиганства, но и отсутствие оперативных мер по обеспечению безопасности в общественном пространстве.
