Опасные школьные маршруты обнаружили в Петрозаводске (ФОТО)

Общественники обследовали 10 потенциально опасных школьных маршрутов, сообщили в ОНФ Карелии.

На часть из них ранее пожаловались жители Петрозаводска, и где в разные времена происходили несчастные случаи.

Больше всех претензий высказали по поводу опасных подходов к общеобразовательной школе №19 в микрорайоне "Птицефабрика": несмотря на близость автобусной остановки, там нет ни одного пешеходного перехода, тротуара, а также дорожного знака, ограничивающего скорость движения автомобилей.

Кроме яркого знака, обращающего внимание водителей на детей, ничего не изменилось на подходе к специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернату №24 в микрорайоне "Ключевая".

В прежнем состоянии находится и участок улицы Новоселов, где три из пяти канализационных люков лишь слегка прикрыты сколоченными между собой досками. По этой неосвещенной дороге дети идут из микрорайона "Скандинавия" в школу №46, что на бульваре Интернационалистов.

Из десяти точек, которые проверили общественники, лишь три учебных заведения не вызвали серьезных претензий: это школы 6, 9 и 38.

Ранее министр образования Карелии рассказал, как будет организован учебный процесс в школах с 1 сентября.