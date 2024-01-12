Опасные сосульки и глыбы снега и льда свисают с крыш в Петрозаводске

Об опасности для горожан предупредили в ЕДДС Петрозаводска.

О свисающих с крыш домов сосульках сообщили в паблике единой дежурно-диспетчерской службы карельской столицы.

Как рассказали в ЕДДС Петрозаводска, опасные сосульки свисают с крыши дома № 4 в переулке Попова со стороны первого подъезда. Информацию передали в ООО «Карельская Лифтовая Компания».

В сети сообщили и о сосульках, которые свисают с крыши дома № 58 на улице Варламова со стороны Загородного проезда. Информация была передана для принятия мер в МУП «ПетроГИЦ».

Кроме того, в ЕДДС рассказали о том, что глыбы снега и льда свисают с козырька дома № 37 на улице Красной, о чем сообщили в ООО «Жилой дом +».

«Будьте внимательны и осторожны», — написали в сети.