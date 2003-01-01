Опасных жуков-усачей обнаружили в вырубленных в Кондопожском районе деревьях

7 жуков-усачей нашли в партии лесоматериалов в Карелии.
В июле специалистами Россельхознадзора при досмотре партии подкарантинной продукции в Кондопожском районе было выявлено 7 усачей трех видов: малый черный еловый, большой черный еловый и черный сосновый усачи.
- Наличие карантинных вредителей подтверждено лабораторной экспертизой Североморского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Партия продукции предназначалась для отправки внутри страны, - сообщили в ведомстве.
Собственником принято решение провести карантинное фитосанитарное обеззараживание. Добавим, что малый усач — один из самых опасных вредителей еловой и пихтовой древесины. Часто селится на порубочных остатках, повреждает лесоматериалы. Усачи являются также основными переносчиками сосновой стволовой нематоды, которая является опасным возбудителем заболеваний хвойных пород. Большой усач обитает в хвойных и смешанных лесах. Взрослые насекомые обгрызают хвою, корни и луб молодых ветвей деревьев, а личинки прогрызают в них многочисленные ходы.
Ранее насекомых, поедающих древесину, обнаружили в Сортавальском и Питкярантском районах.