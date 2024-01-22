Опасная наледь свисает с крыши дома в центре Петрозаводска

Сосульки свисают по всему периметру дома в карельской столице.
О доме с опасными сосульками в центре карельской столице сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.
Так, наледь на карнизах свисает по периметру дома № 7 на улице Антикайнена.
Информацию передали для проверки и принятия мер в ООО «Жилой дом +».
«Будьте внимательны и осторожны», — сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
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