Опасная наледь свисает с крыши дома в центре Петрозаводска

Сосульки свисают по всему периметру дома в карельской столице.

О доме с опасными сосульками в центре карельской столице сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.

Так, наледь на карнизах свисает по периметру дома № 7 на улице Антикайнена.

Информацию передали для проверки и принятия мер в ООО «Жилой дом +».

«Будьте внимательны и осторожны», — сообщили в ЕДДС Петрозаводска.