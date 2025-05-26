Опасный ячмень завезли в Карелию из Мордовии

Партию подозрительного кормового ячменя обнаружили сотрудники Россельхознадзора Карелии.
Как сообщили в ведомстве, в регион из Мордовии поступило около 40 тонн опасного ячменя.
Изготовитель использовал при выращивании зерна пестициды и агрохимикаты, а в протоколах испытаний, на основании которых принята декларация, эту информацию не указал.
Представители Россельхознадзора признали декларацию недействительной.
Нарушитель получил предостережение.
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