Опасный канализационный люк поджидает жителей Петрозаводска на одной из улиц

В одном из городских пабликов появился пост-жалоба.

В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск 17 октября появился пост-жалоба одного из местных жителей на открытый люк.

По словам автора публикации, люк находится в районе дома 24 по улице Владимирская, угол Тупиковой, недалеко от мусорных контейнеров.

«Кто и зачем отодвигает крышку люка — непонятно. Освещение плохое, вечером опасно ходить», — предупредил автор поста.

В городской администрации оперативно отреагировали на сообщение. Представители мэрии уведомили МКУ «Служба заказчика» о необходимости восстановления колодца.

«О результатах напишем дополнительно. Ожидайте, пожалуйста», — прокомментировали ситуацию в петрозаводской мэрии.

Напомним, ранее один из жителей Петрозаводска предупредил пешеходов о портале в ад.