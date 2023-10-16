Опасный канализационный люк поджидает жителей Петрозаводска на одной из улиц

В одном из городских пабликов появился пост-жалоба.
В паблике Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск 17 октября появился пост-жалоба одного из местных жителей на открытый люк.
По словам автора публикации, люк находится в районе дома 24 по улице Владимирская, угол Тупиковой, недалеко от мусорных контейнеров.
«Кто и зачем отодвигает крышку люка — непонятно. Освещение плохое, вечером опасно ходить», — предупредил автор поста.
В городской администрации оперативно отреагировали на сообщение. Представители мэрии уведомили МКУ «Служба заказчика» о необходимости восстановления колодца.
«О результатах напишем дополнительно. Ожидайте, пожалуйста», — прокомментировали ситуацию в петрозаводской мэрии.
Напомним, ранее один из жителей Петрозаводска предупредил пешеходов о портале в ад.
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