Опасный люк на обочине показал житель Петрозаводска

Полуоткрытый, а потому опасный люк в одном из районов карельской столицы неравнодушный петрозаводчанин снял на видео.
Видео, на которое попал опасный люк на Перевалке, неравнодушный петрозаводчанин опубликовал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Будьте бдительны», — обратился к горожанам автор видео Олег Попов.
Как уточнил петрозаводчанин, люк он заметил на улице Боровой, между домами 3 и 8.
Опасный люк находится напротив дома № 3 — если ехать в сторону гостиницы, уточнил автор видео за кадром.
Судя по видео, люк находится очень близко к полосе дороги.
«Будьте внимательны, не оторвите себе колесо», — обратился к водителям Олег Попов.
«И при парковке проявляйте бдительность», — добавил пользователь сети.
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