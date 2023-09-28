Опасный люк на обочине показал житель Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: Олег Попов / паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» / ВК

Полуоткрытый, а потому опасный люк в одном из районов карельской столицы неравнодушный петрозаводчанин снял на видео.

Видео, на которое попал опасный люк на Перевалке, неравнодушный петрозаводчанин опубликовал в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Будьте бдительны», — обратился к горожанам автор видео Олег Попов.

Как уточнил петрозаводчанин, люк он заметил на улице Боровой, между домами 3 и 8.

Опасный люк находится напротив дома № 3 — если ехать в сторону гостиницы, уточнил автор видео за кадром.

Судя по видео, люк находится очень близко к полосе дороги.

«Будьте внимательны, не оторвите себе колесо», — обратился к водителям Олег Попов.

«И при парковке проявляйте бдительность», — добавил пользователь сети.