Опасный маневр привел к столкновению автомобилей в Кондопоге: машины разбиты, один из водителей травмирован

Дорожная авария произошла 16 декабря в Кондопоге.

Госавтоинспекция проводит проверку ДТП, которое произошло 16 декабря в 23.10 на улице Пролетарской в Кондопоге.



По предварительной информации, 39-летний водитель микроавтобуса Hyundai, начиная движение от остановки для последующего разворота, не убедился в безопасности маневра.

В результате микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ, который ехал в попутном направлении.

В ДТП водитель микроавтобуса получил травму.