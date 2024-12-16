Опасный маневр привел к столкновению автомобилей в Кондопоге: машины разбиты, один из водителей травмирован

Дорожная авария произошла 16 декабря в Кондопоге.
Госавтоинспекция проводит проверку ДТП, которое произошло 16 декабря в 23.10 на улице Пролетарской в Кондопоге.
По предварительной информации, 39-летний водитель микроавтобуса Hyundai, начиная движение от остановки для последующего разворота, не убедился в безопасности маневра.
В результате микроавтобус столкнулся с автомобилем ВАЗ, который ехал в попутном направлении.
В ДТП водитель микроавтобуса получил травму.
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