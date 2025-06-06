Опасный маневр спровоцировал аварию в центре Петрозаводска

Странное решение водителя привело к столкновению автомобилей на площади Гагарина.

Авария с участием двух автомобилей произошла вчера, 8 июля, на площади Гагарина в центре Петрозаводска. Видео с камеры наблюдения компании «Ситилинк» было опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент случился в 16.16 вечера. Два легковых автомобиля двигались в попутном направлении по площади со стороны железнодорожного вокзала по направлению к проспекту Ленина.

Внезапно водитель авто, двигавшегося по правой полосе, попытался повернуть налево, на улицу Шлимана, и подрезал соседнюю машину. Автомобили столкнулись, получив механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало.