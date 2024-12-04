Опасный спуск: дети скатываются на проезжую часть в Петрозаводске

Очевидцы опубликовали видео в одном из городских пабликов.
Дети устроили опасные зимние забавы рядом со стадионом «Спартак». Об этом сообщили в паблике «ВСЁ» — Новости Петрозаводска и Карелии.
Судя по кадрам, школьников не волнуют даже большегрузы, которые сдают назад. Дети катаются с горки и не обращают внимания близость транспорта. Очевидец призвал родителей поговорить со своими чадами и проконтролировать, чтобы они не играли на дороге.
Ранее мы писали о том, что на проспекте Александра Невского дети устроили опасные игры на дороге.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание