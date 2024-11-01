Опасный вирус Коксаки заподозрили у детей в девяти регионах России

Специалисты считают, в Россию вирус завезли отдыхающие на заграничных курортах.

В девяти регионах России у детей подозревают заражение опасным вирусом Коксаки, пишет «Лента.Ру» со ссылкой на «Известия».

По данным издания, заболевание подозревают у несовершеннолетних в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Татарстане, Владимирской, Брянской, Ижевской, Калужской и Московской областях.

Вирус Коксаки, по информации Роспотребнадзора, сопровождается кашлем, повышенной температурой, болью в горле, сыпью и жидким стулом. Инфекция чаще всего попадает в организм людей, которые отдыхали на заграничных курортах — как правило, в Турции, отмечает источник.

Как пояснил врач Андрей Поздняков, вирус легко распространяется в местах массового скопления людей — например, в отелях и бассейнах. Врач-инфекционист Евгений Тимаков добавил, что вспышка вируса Коксаки происходит в летний и осенние периоды, а большому риску заражения подвержены дети и пенсионеры.

«Он возникает ежегодно, чаще всего после сезона отпусков. В этом нет ничего нового, просто требуется наблюдать за протеканием болезни и оказывать своевременную помощь. Коксаки лечится только иммунитетом, который либо перенес вирус, либо вырабатывается на фоне болезни», — приводит издание слова специалиста.

Роспотребнадзор начал контролировать утренние фильтры в школах и детских садах в регионах России после сообщений о случаях вируса Коксаки. У детей, по предварительным данным, сначала появлялись язвы во рту, потом — сыпь на теле. В больнице родителям говорили, что это Коксаки, но в справке писали ОРВИ.

Фото: Aisylu Akhmadieva / istockphoto