Опасными семенами торговали в райцентре Карелии

В Кондопоге обнаружили в продаже семена, сорта которых не включены в реестр селекционных достижений, сообщил Россельхоз надзор Карелии.

Представители Управления Россельхознадзора провели в апреле три выездные проверки торговых мест, осуществляющих реализацию семян сельскохозяйственных растений на территории Кондопоги. В ходе выездных мероприятий выявлены предназначенные для реализации партии семян растений, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Кроме того, семенной материал был без этикеток, содержащих обязательную информацию о наименовании культуры, сортовой принадлежности, происхождении, номере партии и дате упаковки.

По результатам выездных обследований Управлением объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области семеноводства семян сельскохозяйственных растений.

Ранее Россельхознадзор сообщал, в школы Карелии поступал сыр с заменителем молочного жира и свиные субпродукты.