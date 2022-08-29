Оперативная служба Петрозаводска предупредила, что тепло в дома придет не сразу

Подключение теплоснабжения конкретных жилых домов в Петрозаводске может занять около 7 дней.
Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города руководитель Единой дежурно-диспетчерской службы Вадим Измайлов.
Он подтвердил, что сегодня официально начинается отопительный сезон, но подключение отдельных зданий может занять определенное время.
«Поступление тепла может занимать до 3 дней, а регулировки систем — до 7 дней», — пояснил Измайлов.
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