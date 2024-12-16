Оперативники нашли человека, ранившего своего оппонента в драке на Древлянке в Петрозаводске

Как выяснилось, во время драки на улице Древлянка в минувшую субботу нож применил подросток.

Человека, ударившего ножом своего оппонента в драке на Древлянке в Петрозаводске, нашли. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Как выяснилось, удар ножом нанес 16-летний подросток. Ранен оказался его оппонент, 1985 года рождения. С места происшествия он был госпитализирован. Также были установлены личности остальных участников драки — все они являются гражданами РФ. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, массовая драка произошла у торгового центра на улице Древлянка поздним вечером 14 декабря. Трое молодых людей приняли стоящий у центра автомобиль за такси и заглянули внутрь, после чего у них возник конфликт с владельцем машины и его родственниками. Один из участников драки оказался ранен, против еще одного применили перцовый баллончик. Также один из участников потасовки произвел два выстрела.