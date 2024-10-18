«Оперативно, круглосуточно, с опережением срока»: Артур Парфенчиков похвалил ремонт Пименовского моста

Глава республики поручил Минтрансу максимально быстро отремонтировать Лобановский мост на Мерецкова.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что Пименовский мост отремонтировали с опережением срока. Об этом он сообщил на своей личной странице в соцсети.

«Оперативно, круглосуточно, с опережением срока. Да, именно так решили вопрос ремонта Пименовского моста в Петрозаводске Кондопожское ДРСУ, лично глава города Инна Сергеевна Колыхматова и Минтранс республики», — отметил глава республики.

Он подчеркнул, что мост нуждался в срочном ремонте из-за закрытия на ремонт Лобановской переправы на улице Мерецкова. В связи с чем возросла нагрузка на старый Пименовский мост.

«Подрядчик работал круглосуточно, в итоге серьёзную реконструкцию моста с заменой основания и укладкой нового полотна провели за неделю. Всех благодарю за слаженную, результативную работу!», — поблагодарил Парфенчиков.

Глава отметил, что на Мерецкова Лобановский мост ремонтируют также с опережающими темпами.

«Здесь поручил Минтрансу максимально приложить усилия, с тем, чтобы мы раньше срока открыли движение еще по одной важнейшей артерии города», — заявил руководитель региона.

Ранее мы писали о том, что Инна Колыхматова отчиталась перед куратором о ремонте нескольких проблемных объектов в Петрозаводске.