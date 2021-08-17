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17.08.2021 19:30

Оперативные службы сообщили о восстановлении электроснабжения Кукковки и Старой Кукковки

Новости. Происшествия
13:20, 22 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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В районы Петрозаводска, где ликвидировали последствия аварии на электросетях, дали свет.

По данным Единой дежурной диспетчерской службы, в 13:00 было восстановлено электроснабжение в домах по ул. Балтийская, шоссе Вытегорское, ул. Глинки, Гранитная, Ивана Земнухова, Ильича, Каменоборгская, пер. Котовского, ул. Котовского, Кошевского, Ладожская, Лермонтова, Ломоносова, Лыжная, пер. Лыжный, ул. Мончегорская, Некрасова, Парфенова, Ровио, Серафимовича, Сосновая, Ульянова, Чехова, Щербакова.

Ранее сообщалось, что без света остаются жители Зареки с ул. Калинина, Варламова.

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