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Оператор билайн создал плагин для регистрации и входа через Мобильный ID на сайты на базе 1С-Битрикс

Новости. Общество
15:00, 31 Января 2022
фото: © freepik

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Оператор билайн разработал плагин Мобильный ID для системы управления сайтами 1С-Битрикс.

Администратор или владелец сайта теперь могут в несколько кликов предоставить своим клиентам возможность быстро и удобно регистрироваться или входить по номеру телефона без необходимости помнить пароли и логины.

Скачать и установить плагин на сайт, развёрнутый на 1C-Битрикс CMS, может бесплатно любой желающий через доступный маркетплейс 1С-Битрикс.  После его установки для пользователей будет доступна опция войти/зарегистрироваться на сайте через Мобильный ID без необходимости вводить и запоминать комбинацию «логин/пароль». Для авторизации достаточно ввести номер телефона и подтвердить действие с мобильного устройства. Отличительной особенностью плагина является скорость и простота установки, не требующая разработки или написания отдельного кода.

Маркетплейс 1С-Битрикс представляет собой специальный сервис, где разработчики могут размещать свои решения и делиться ими с широкой аудиторией, в которую входят как потенциальные клиенты, так и другие разработчики. Согласно информации на сайте 1С-Битрикс, маркетплейс содержит свыше 2000 готовых решений, от небольших компонентов и модулей до готовых сайтов, интернет-магазинов и информационных систем, разработанных партнерами сервиса на платформе 1С-Битрикс.

Услуга Мобильный ID по умолчанию доступна для любого абонента «большой четверки» телеком-операторов. Система предоставляет удобный и безопасный способ регистрации и авторизации, который позволяет забыть о паролях, очередях и бумажных документах, упрощает клиентский путь пользователей, тем самым повышая конверсию в продажи, и обеспечивает высокий уровень безопасности.

Современное решение создано на базе технологий Mobile Connect GSMA1. Инструмент цифровой идентификации на основе абонентского номера, позволяющий пользователям быстро и безопасно авторизоваться на любых ресурсах.

Билайн активно занимается подключением Мобильного ID в различные сервисы. Работа компании в этом направлении была отмечена «Премией Рунета 2021» в номинации «Наука, технологии и инновации».

 

1 Mobile Connect GSMA = Мобайл Коннект ДжиЭсЭмЭй

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