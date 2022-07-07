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Оператор билайн выяснил, кто в семье быстрее сможет потратить бонусные 50 Гб

Новости. Общество
12:40, 08 Июля 2022

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В июне билайн начал дарить новым абонентам бонусные 50 Гб. Рассказываем, кто из семьи может быстрее всех израсходовать весь объем.

В июне билайн запустил акцию* и начал дарить новым абонентам бонусные 50 Гб — они начисляются каждый месяц на протяжении года с даты подключения услуги «Дели все» или «Дели Гиги». Ко Дню семьи сервис «билайн.аналитика» выяснил, кто из семьи может быстрее их потратить. 

Абсолютным лидером по количеству потребляемого трафика является молодежь студенческого возраста: абоненты 18–25 лет в среднем скачивают за месяц в 2 раза больше трафика, чем другие клиенты. С возрастом количество потребляемого трафика снижается в разы: бабушки и дедушки потребляют в 4 раза меньше трафика, чем молодежь студенческого возраста, и в два раза меньше, чем их внуки.

При этом по телефону старшие члены семьи разговаривают почти на 70% больше детей и на 40% — больше студентов. Лидером по количеству использованных минут в месяц стала возрастная категория от 35–45 лет, а меньше всего говорят по телефону дети до 18 лет. Интересно, что в среднем женщины пользуются голосовой связью в 1,5 раза больше мужчин.

Разницу в использовании интернета и голосовой связи в семье можно скомпенсировать двумя способами. Для того, чтобы получить дополнительный пакет интернета, можно воспользоваться акцией «Семейный бонусный пакет 50 ГБ». Для этого достаточно оформить новую SIM-карту билайн и до 20 августа 2022 года подключить близких к своему тарифу с помощью платной услуги «Дели ВСЁ». Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.

Входящие в тариф пакеты минут и интернета с опцией «Дели ВСЁ» можно поделить между членами семьи и уравновесить потребление пакета: дети смогут использовать больше интернета, а родители и старшие родственники — больше минут голосовой связи.

Подробнее об акции

* Акция действует для новых абонентов ряда тарифов, подключившихся к сети билайн с 21 июня до 31 июля 2022 года и выполнившим условия акции. 50 ГБ начисляется ежемесячно в течение 12 месяцев с даты подключения услуги «Дели Гиги»/«Дели ВСЁ» (в зависимости от тарифа, услуга платная). Подключиться к сети билайн нужно с 21.06.2022 по 31.07.2022, подключить Услугу с 21.06.2022 по 20.08.2022. Неизрасходованный остаток ГБ не переносится на следующий месяц. При отключении Услуги участие в акции прекращается. Организатор, территория и правила — на beeline.ru.

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