«Оператор от Бога»: житель Карелии пытался запечатлеть животных в лесу, теперь остается гадать, кто на кадрах

Видео опубликовали в местном паблике.
Житель республики 11 декабря пытался заснять лесных обитетелей недалеко от Петрозаводска, рядом с деревней Бесовец. Семейство лосей лакомилось кустарниковой порослью около 12.00 дня.
Однако камера оператора тряслась и ездила туда-сюда. Поэтому пользователи в соцсети выдвинули несколько предположений, кого все-таки запечатели на камеру. Видео опубликовано в паблике Жесть Карелия.
«Оператор от Бога, скажи кто там, лоси или волки? Или медведи?", - написали пользователи соцсети.
Впрочем, если сделать скриншот видео, можно увидеть, что в лесу были лоси.
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