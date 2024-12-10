«Оператор от Бога»: житель Карелии пытался запечатлеть животных в лесу, теперь остается гадать, кто на кадрах

фото: © Скриншот с видео от «Жесть Карелия» / VK

Видео опубликовали в местном паблике.

Житель республики 11 декабря пытался заснять лесных обитетелей недалеко от Петрозаводска, рядом с деревней Бесовец. Семейство лосей лакомилось кустарниковой порослью около 12.00 дня.

Однако камера оператора тряслась и ездила туда-сюда. Поэтому пользователи в соцсети выдвинули несколько предположений, кого все-таки запечатели на камеру. Видео опубликовано в паблике Жесть Карелия.

«Оператор от Бога, скажи кто там, лоси или волки? Или медведи?", - написали пользователи соцсети.

Впрочем, если сделать скриншот видео, можно увидеть, что в лесу были лоси.

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