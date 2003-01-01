Операторы горячей линии в Карелии отработали более 64 тысяч звонков с начала года

По статистике, четверть записавшихся к врачу в итоге без предупреждения игнорируют прием.

С начала 2025 года операторы горячей линии 122 в Карелии обработали более 64 тысяч обращений. Об этом рассказал в своем тг-канале глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

- Обращения касались различных вопросов, включая вакцинацию, диспансеризацию, режим работы медицинских организаций, запись на приём к врачу, - рассказал глава министерства.

Также министр напомнил о таких сервисах, как «Электронная регистратура», который доступнен для пациентов, прикреплённых к городским поликлиникам Петрозаводска, и голосовой помощник, который обзванивает записавшихся на приём пациентов и напоминает им о предстоящем визите к врачу.

- По статистике около 25% граждан, которые записались на приём, не приходят к врачу в назначенное время и не предупреждают лечебное учреждение об изменении своих планов, - объяснил министр.

Звонки от робота в Карелии могут осуществляться с номера телефона 8(814)244-52-40 в будние дни с 9.00 до 20.00, в выходные дни с 10.00 до 20.00 часов.

Михаил Охлопков напомнил, что голосовой помощник ведёт беседу только про запись на приём к врачу конкретного гражданина и не просит называть никакие номера и пароли.

Министр посоветовал сохранить этот номер на мобильном телефоне под именем «Робот Запись к врачу». Это поможет определить, что звонок полезный и не стоит его игнорировать.