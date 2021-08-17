Операции с холодильником оставили жительницу Карелии без денег

Жительница Костомукши из-за аферистов лишилась 59 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Потерпевшая — 44-летняя костомукшанка — обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что неизвестные обманом украли у нее деньги.

Заявительница разместила в интернете объявление о продаже холодильника за 8 тысяч рублей. Потенциальный покупатель связался с женщиной по телефону и сообщил, что готов приобрести бытовую технику. Собеседник уточнил у костомукшанки данные банковской карты, на которую следовало перевести денежные средства за товар, и попрощался.

Через некоторое время жительнице Костомукши поступило смс о том, что в сервис интернет-банка совершён вход. Затем она получила уведомления о списании 10 тысяч, следом — 49 тысяч рублей, после чего сразу заблокировала карту.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение.