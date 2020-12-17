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Операции с наличными в России возьмут под контроль

Новости. Общество
21:05, 17 Декабря 2020
фото: © Сергей Савостьянов/ТАСС
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В России введут новые правила оплаты наличными.

В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами. Нововведения затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Экономика сегодня".

Как рассказал изданию юрист Павел Уткин, новые правила облегчат жизнь легального бизнеса. В частности, из подлежащего контролю перечня операций будут исключены платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения.

Под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

Кроме того, новшество позволит устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. Например, усилится контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей.

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Комментарии

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однозначно
2020-12-17 21:50:01
Давно пора торгашей штанами и прочих трактирщиков прищучить. Петромагазинск устал от лавочников.
Off
2020-12-17 22:02:38
однозначно, социопат, как же ты свои тридцать серебренников будешь получать , за продажу родины?)))
Гость
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