Операции с наличными в России возьмут под контроль

В России введут новые правила оплаты наличными.

В России с 10 января 2021 года введут новые правила обращения с деньгами. Нововведения затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах, пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Экономика сегодня".

Как рассказал изданию юрист Павел Уткин, новые правила облегчат жизнь легального бизнеса. В частности, из подлежащего контролю перечня операций будут исключены платежи по анонимным счетам и через небанковские учреждения.

Под контроль попадут наиболее специфичные операции для банков, организаций в сферах лизинга и страхования, а также ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

Кроме того, новшество позволит устранить лазейки для компаний с двойной бухгалтерией. Например, усилится контроль за банковскими операциями на сумму свыше 600 тысяч рублей.