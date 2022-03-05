Операция по спасению замерзающих детей прошла в Карелии (ФОТО)

В Карелии группа подростков отправились на рыбалку и оказалась в беде.

Специалисты Карельской поисково-спасательной службы оказали помощь четверым подросткам, которые замерзали на берегу озера Урозеро. Об этом в соцсети информирует Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Сегодня в 18:18 в систему 112 поступил звонок с сообщением о том, что четверо детей, находящихся на берегу озера Урозеро, замерзают и просят о помощи. Подростки сообщили координаты своего местонахождения по телефону оператору.

Специалисты Карельской поисково-спасательной службы отправились на спасение детей.

Сообщается, что дети проживают в поселке Чална, их возраст — 11, 15 и 16 лет. Они рассказали, что днем пошли на рыбалку на озеро Ламби. На обратном пути вышли на озеро Урозеро, но в темноте и в холоде побоялись идти дальше и позвонили в службу спасения.

В ожидании спасателей дети разожгли костер и грелись. В 19:35 дежурная группа петрозаводского поисково-спасательного отряда в составе 4 человек прибыла на место.

Спасатели посадили детей на сани и доставили на снегоходе на берег. Затем ребята были переданы сотрудникам скорой помощи в поселке Чална. Состояние детей удовлетворительное. После осмотра отец одного из детей развез их по домам.