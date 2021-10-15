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Операция «Стул»: власти Петрозаводска заставили спасателей вытащить из озера мебель (ФОТО)

Новости. Общество
07:15, 15 Октября 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

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Мэр столицы Карелии рассказал, зачем силы спасателей были привлечены для уборки Онежского озера.

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы подключились к уборке мусора в акватории Онежского озера. В частности, спасателям пришлось вытащить на сушу старый стул. Об этом рассказал в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Спецоперация „Стул“. На днях уровень воды в Онежском озере опустился и обнажил весьма неприглядную картину. На дне оказались покрышки, ветки, многочисленный мелкий мусор и даже зеленый стул. Остается только догадываться, кто и зачем его туда закинул… Обратились за помощью в Госкомитет по обеспечению безопасности и жизнедеятельности Карелии. И вот, силами сотрудников Карельской республиканской поисково-спасательной службы сегодня акватория в районе набережной была убрана», — сообщил Любарский и призвал горожан беречь Онего.

Ранее Любарский посетовал на вандалов, портящих «один из символов города» на трансформаторной будке.

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Комментарии

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нетюлень
2021-10-15 09:01:59
Наши простые, совсем простые люди отдохнули на природе.
Os
2021-10-15 07:58:26
Там такого мусора валяется масса в воде у набережной. Просто стул был слишком виден хорошо, вот и убрали.
Гость
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