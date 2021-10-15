Операция «Стул»: власти Петрозаводска заставили спасателей вытащить из озера мебель (ФОТО)

Мэр столицы Карелии рассказал, зачем силы спасателей были привлечены для уборки Онежского озера.

Сотрудники Карельской республиканской поисково-спасательной службы подключились к уборке мусора в акватории Онежского озера. В частности, спасателям пришлось вытащить на сушу старый стул. Об этом рассказал в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский.

«Спецоперация „Стул“. На днях уровень воды в Онежском озере опустился и обнажил весьма неприглядную картину. На дне оказались покрышки, ветки, многочисленный мелкий мусор и даже зеленый стул. Остается только догадываться, кто и зачем его туда закинул… Обратились за помощью в Госкомитет по обеспечению безопасности и жизнедеятельности Карелии. И вот, силами сотрудников Карельской республиканской поисково-спасательной службы сегодня акватория в районе набережной была убрана», — сообщил Любарский и призвал горожан беречь Онего.

Ранее Любарский посетовал на вандалов, портящих «один из символов города» на трансформаторной будке.