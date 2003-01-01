Оперные солисты Большого театра выступят на сцене Петрозаводска

В ноябре в Музыкальном театре Карелии состоится масштабный фестиваль звёзд мировой оперы.

С 7 по 16 ноября на сцене Музыкального театра Карелии будет проходить VII Фестиваль молодых звёзд оперы «ОпераVita» (12+), сообщили в пресс-службе учреждения.

— В программе — концерт барочной музыки «Ведьмы, ангелы и короли» под руководством специалиста по ранней музыке Константина Щеникова-Архарова, концертное исполнение оперы «Тоска» Джакомо Пуччини и гала-концерт звёзд оперной сцены. Среди имён фестиваля солисты Большого театра России Павел Янковский и Анна Нечаева, — рассказали там.

Кроме того, впервые перед карельской публикой выступят солист Армянского государственного академического театра оперы и балета, заслуженный артист Армении Ованнес Айвазян и солист труппы «Астана Опера» Алихан Зейнолла. Также в фестивале примут участие солисты, хор и оркестр Музыкального театра Карелии.

Накануне открытия, 6 ноября, в стенах республиканского Храма Мельпомены состоится паблик-ток «Оперный клуб», на котором столичный музыкальный критик Алексей Парин расскажет слушателям об истории «дооперной» музыки.

— Билеты на все события фестиваля уже в продаже в кассе и на сайте театра, — отметили в учреждении.