Оперный гала-концерт в Петрозаводске отменили

В оперной труппе Музыкального театра продолжается карантин.

Как сообщается в паблике "Музыкальный театр Республики Карелия" на 2 сентября в афишу были поставлены "Бременские музыканты", а 11 сентября должен был состояться оперный гала-концерт.

" К огромному сожалению, эпидемическая ситуация не дала свершиться нашим планам. В оперной труппе театра продолжается карантин, поэтому встречу с вами, дорогие зрители, придётся отложить до его окончания", – отметили в театре.

Гала-концерт "Опера 2020. Перезагрузка" перенесён на 2 октября.

О новой дате "Бременских музыкантов" сообщат позднее.

Купленные билеты будут действительны на новые даты.