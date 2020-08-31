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Оперный гала-концерт в Петрозаводске отменили

Новости. Культура
12:42, 31 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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В оперной труппе Музыкального театра продолжается карантин.

Как сообщается в паблике "Музыкальный театр Республики Карелия"  на 2 сентября в афишу были поставлены "Бременские музыканты", а 11 сентября должен был состояться оперный гала-концерт. 

" К огромному сожалению, эпидемическая ситуация не дала свершиться нашим планам. В оперной труппе театра продолжается карантин, поэтому встречу с вами, дорогие зрители, придётся отложить до его окончания", – отметили в театре.

Гала-концерт "Опера 2020. Перезагрузка" перенесён на 2 октября.

О новой дате "Бременских музыкантов" сообщат позднее.

Купленные билеты будут действительны на новые даты.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-08-31 16:16:25
Какая жалость. Непонятно теперь, куда идти.
елпидифор
2020-08-31 15:56:50
Очень жаль, здоровья вам и до встречи снова на сцене!
новый
2020-08-31 14:03:28
Сегодня балетмейстер поташев на модерации. Актеришки с марта отдыхают ?
Гость
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