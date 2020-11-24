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Оперштаб Карелии попытался оправдаться за смерть ученого Логинова

Новости. Общество
11:06, 25 Ноября 2020
фото: © страница Вконтакте Константина Логинова/vk.com/id121595972
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Известный ученый-этнограф Константин Логинов, заразившийся коронавирусом, скончался в ковид-центре Карелии.

На минувшей неделе, 18 ноября, в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн на 69-ом году жизни скончался карельский ученый-этнограф Константин Логинов.

Незадолго до своей госпитализации ученый пожаловался в социальных сетях на то, что не может вызвать врача.
"Карельская медицина решила меня уморить, - написал Константин Логинов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". - С 5 ноября супруга не может вызвать врача на дом из поликлиники номер два. Ни одного ответа. При температуре 38,5 меня лихорадит стучу зубами и коленками. Хорошо, что бывает 37. Запахи пропали сегодня с утра жена звонит и без толку. Скорой до меня дела нет. Кто-то знает, где выход?".

Запись датируется 9 ноября, а 18-го Константина Кузьмича уже не стало.

О смерти отца на своей странице в соцсети 20 ноября Дмитрий Логинов оставил запись: "Сегодня мне сообщили, что отец скончался в реанимации. Короновирус спровоцировал ишемический инсульт".

И сегодня, 25 ноября, оперштаб Карелии неожиданно опубликовал пост о том, что стала известна причина смерти известного ученого-этнографа Констанитна Логинова
"Напомним, Константин Кузьмич Логинов скоропостижно скончался 18 ноября в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. У него был диагностирован коронавирус. Однако причиной смерти по результатам экспертизы стало другое тяжёлого заболевания неинфекционного характера".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Оксана
2020-11-25 11:25:48
Теперь только на том Свете встретится с теми, кто во всём виноват, и с "главными героями" и с "врачами" из поликлиники номер 2, там и "поговорит" как следует с ними!
К сожалению, пока "мы" на таком "уровне"....
кир
2020-11-25 11:16:40
Перед смертью все равны.
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