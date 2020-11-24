Оперштаб Карелии попытался оправдаться за смерть ученого Логинова

Известный ученый-этнограф Константин Логинов, заразившийся коронавирусом, скончался в ковид-центре Карелии.

На минувшей неделе, 18 ноября, в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн на 69-ом году жизни скончался карельский ученый-этнограф Константин Логинов.

Незадолго до своей госпитализации ученый пожаловался в социальных сетях на то, что не может вызвать врача.

"Карельская медицина решила меня уморить, - написал Константин Логинов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". - С 5 ноября супруга не может вызвать врача на дом из поликлиники номер два. Ни одного ответа. При температуре 38,5 меня лихорадит стучу зубами и коленками. Хорошо, что бывает 37. Запахи пропали сегодня с утра жена звонит и без толку. Скорой до меня дела нет. Кто-то знает, где выход?".

Запись датируется 9 ноября, а 18-го Константина Кузьмича уже не стало.

О смерти отца на своей странице в соцсети 20 ноября Дмитрий Логинов оставил запись: "Сегодня мне сообщили, что отец скончался в реанимации. Короновирус спровоцировал ишемический инсульт".

И сегодня, 25 ноября, оперштаб Карелии неожиданно опубликовал пост о том, что стала известна причина смерти известного ученого-этнографа Констанитна Логинова

"Напомним, Константин Кузьмич Логинов скоропостижно скончался 18 ноября в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн. У него был диагностирован коронавирус. Однако причиной смерти по результатам экспертизы стало другое тяжёлого заболевания неинфекционного характера".