Оперштаб подтвердил смерть 792 россиян от коронавируса за последние сутки

Число жертв COVID-19 в стране за время пандемии превысило 195 тысяч человек.

За сутки в России выявлен 18 841 случай COVID-19 в 85 регионах, из них 1 391 (7,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 194 926 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 435 072.

За прошедшие сутки выздоровели 17 039 человек.

За сутки зарегистрированы 792 смертельных исхода. Число летальных случаев, таким образом, увеличилось до 195 041.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 184,6 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 353 тысячи тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 сентября остаются 1 123 140 человек.

Напомним, за сутки коронавирус был выявлен у 153 жителей Карелии, зарегистрировано четыре летальных исхода. Всего с начала пандемии заболели 63073 человека, умерли 817 пациентов.