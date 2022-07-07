Оперштаб вновь просит в Москве надеть маски

Москвичам рекомендовали носить маски в помещениях в связи с ростом числа новых случаев коронавируса.

Жителям Москвы в связи с ростом числа новых случаев коронавируса рекомендуют носить маски в помещениях и пройти ревакцинацию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале соцкомплекса столицы во вторник, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что число новых случаев COVID-19 в городе за неделю выросло на 57%, хоть заболеваемость и была на самом низком уровне за историю пандемии. Рост связывают с распространением неопасного подштамма омикрона.

"Самым действенным способом борьбы с коронавирусом является вакцинация - рекомендуем москвичам, особенно из групп риска - пожилым людям и имеющим хронические заболевания, пройти вакцинацию или ревакцинацию для максимальной защиты. Рекомендуем носить маски в закрытых общественных помещениях, поскольку новые субварианты ВА.4 и ВА.5 быстрее передаются от человека к человеку, чем более ранние формы "омикрона", - говорится в публикации со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Также в соцкомплексе напомнили, что в городе есть "все необходимые мощности для борьбы с инфекцией и отработанные алгоритмы ведения пациентов".

"В городских поликлиниках дополнительно усилена работа дежурных отделений ОРВИ. На сегодняшний день они загружены лишь на 40%, также в городе свободно 2/3 развернутого коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом. Отработаны механизмы оперативного развертывания дополнительных мощностей, что будет сделано при необходимости", - говорится в публикации.

Жителей города просят при первых симптомах заболевания обращаться к врачу. "Помимо бесплатного ПЦР-тестирования в отделениях ОРВИ городских поликлиник, также можно бесплатно пройти экспресс-диагностику на COVID-19 в центре экспресс-тестирования в ГУМе. В Москве наработан огромный опыт работы с коронавирусом, мы постоянно следим за развитием ситуации и будем информировать вас об изменениях", - отмечается в сообщении.