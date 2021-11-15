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Опять снегопад: водителей в Карелии сегодня просят отказаться от поездок на личном авто

Новости. Общество
07:33, 04 Декабря 2021
фото: Ирина Меркова/Столица на Онего

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В связи с неблагоприятными погодными условиями, а также сложной дорожной обстановкой водителей просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, сообщает МВД Карелии.

Если отменить поездку невозможно, автолюбителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными, держать дистанцию до впереди идущего транспорта, снизить скорость и своевременно выбрать нужную полосу для движения. 

Пешеходам необходимо также быть предельно внимательными и выбирать безопасный маршрут передвижения.

Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения - от этого напрямую зависят ваши жизнь и здоровье.

Ранее сообщалось, что в власти Петрозаводска ввели режим повышенной готовности из-за плохой уборки снега.

Также в Карелии работают оперштабы, которые следят за погодой и передают ее подрядчику.

Из-за снежного коллапса замглавы Бекелев хочет уволиться, а сам глава Петрозаводска подумывает о том, чтобы расторгнуть контракт с "ТехРентом".

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Комментарии

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тезка Высоцкого
2021-12-04 14:02:30
в семье начальника газпрома
мечты исполнились давно
в семье медбрата и химички
мечтают из последних сил
тезка Высоцкого
2021-12-04 14:01:07
в семье начальника газпрома
родился как-то полубог
и он реально всемогущий
в свои неполные пять лет
тезка Высоцкого
2021-12-04 13:59:04
в семье директора детсада
сдают по тысяче рублей
на шторы ёлку и обои
чуть чуть директору в карман
Владимир
2021-12-04 12:35:30
С утра взял лопату, ещё летом купленную, вышел во двор помогать дворнику, почистил всё подъезды от снега,чтобы двери открывались хорошо, ещё у машин помог убрать снег, а если бы все так поступили,то быстро чистоту навели бы, и между домов проезды....нынче время такое....это в Советское время проблем с уборкой не было....но всё же: выход есть и зависит он от нас самих...
Вася
2021-12-04 13:16:24
Владимир, Ну понятно,у своего дома,а у нашего кто будет чистить,новые люди,волонтеры,народный фронт?
Вася
2021-12-04 12:12:55
"Если не считать линию фронта, ничто не разделяет два братских народа."
Вася
2021-12-04 11:57:00
Прошедший год был непростым
stranger
2021-12-04 11:45:33
Предполагаю,при инаугурации один из новых губернаторов заявил примерно следующее: "о нашей работе будут судить не по делам, а по разговорам...", так что господа поселенцы привыкайте слушать и слушаться.
кир
2021-12-04 11:44:45
Снегопад, снегопад, если женщина просит,
Бабье лето ее торопить не спеши!©
Поцик
2021-12-04 11:34:59
Есть предложение: Не выезжать до мая! Теперь всю зиму убирать ведь не будут нормально, отношения выясняют, ходить пешком для здоровья!
0ff
2021-12-04 11:10:28
Не надо просить, надо запретить
кир
2021-12-04 11:32:46
0ff, так точно. Недовольные в страну с таким же климатом.
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