Опять снегопад: водителей в Карелии сегодня просят отказаться от поездок на личном авто

В связи с неблагоприятными погодными условиями, а также сложной дорожной обстановкой водителей просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, сообщает МВД Карелии.

Если отменить поездку невозможно, автолюбителям рекомендуют быть предельно внимательными и осторожными, держать дистанцию до впереди идущего транспорта, снизить скорость и своевременно выбрать нужную полосу для движения.

Пешеходам необходимо также быть предельно внимательными и выбирать безопасный маршрут передвижения.

Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения - от этого напрямую зависят ваши жизнь и здоровье.

Ранее сообщалось, что в власти Петрозаводска ввели режим повышенной готовности из-за плохой уборки снега.

Также в Карелии работают оперштабы, которые следят за погодой и передают ее подрядчику.

Из-за снежного коллапса замглавы Бекелев хочет уволиться, а сам глава Петрозаводска подумывает о том, чтобы расторгнуть контракт с "ТехРентом".